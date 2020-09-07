ليس بيل.. نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويرفض الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، صدمة قوية من جانب نجم الفريق، خلال الساعات الماضية.
وكشفت تقارير صحفية، أن هناك مشكلة في الميرنجي، في إقناع اللاعبين الغير مجديين بالرحيل، وأخرهم الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق، والذي فشل النادي في تسويق طوال فترات الانتقالات الماضية.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن ماريانو دياز مهاجم الفريق، ليس متحمسًا على الإطلاق لترك ريال مدريد في الفترة الحالية، رغم أن زيدان لن يعتمد عليه في الموسم الجديد".
وأضافت: "رفض اللاعب، جاء بعدما توصل ريال مدريد لاتفاق مع بنفيكا لإعارة ماريانو دون علم اللاعب الذي تجاهل الاتفاق تمامًا، ما أدى لقيام النادي البرتغالي بغض النظر عن الصفقة".
ويملك ماريانو عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2023، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو في العام الواحد، وهو مبلغ ليس بسيطا للاعب بالكاد يتواجد في قوائم المباريات
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