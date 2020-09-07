نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم روما يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البوسني إدين دزيكو يرغب في الرحيل عن صفوف روما الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية بأن دزيكو طلب من ناديه الإيطالي السماح له بالرحيل من أجل الإنضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن دزيكو البالغ من العمر 34 عامًا يعتبر من أحد أهداف يوفنتوس في الصيف الحالي من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني جونزالو هيجواين علمًا بأن عقد النجم البوسني ينتهي في 2022.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دزيكو يلعب في صفوف روما منذ عام 2016 وخاض مع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية حتى الآن 222 مباراة في جميع البطولات وسجل 106 هدفًا وصنع 50 هدف آخرين.