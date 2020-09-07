نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة على أعتاب صفقة مدوية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينوي نادي برشلونة الإسباني، التقدم بعرض لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، في الأيام القليلة المقبلة لنجم الفريق، ممفيس ديباي، من إدارة برشلونة.
وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مسؤولي ليون يتنظرون أن يصل عرض برشلونة الى 30 مليون يورو لبيع عقد ديباي الذي يتبقى فيه عام واحد.
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة، إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس على رأس أولوياته.
وقال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية أن نادي روما الإيطالي يرغب أيضا في ضم النجم الهولندي، وتعافى اللاعب صاحب الـ 26 عاما مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقاد ليون لنصف نهائي دوري الأبطال.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي، لكن إدارة ليون لا تضمن نجاح هذا الخيار لاعتبارات عديدة منها طموحات أومتيتي ومدى ترحيبه بالعودة مجددا إلى صفوف ليون إضافة إلى راتبه الضخم مع البارسا.
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