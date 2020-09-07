نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف عن صور تقديم رمضان صبحي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي، مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر، قادمًا من صفوف فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يكشف عن صور تقديم رمضان صبحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.