نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف عن صور تقديم رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي، مع رمضان صبحي نجم منتخب مصر، قادمًا من صفوف فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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