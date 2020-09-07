نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، يدرس فكرة تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني والذي ينتهي صيف 2021.

وكان ميسي اتخذ قرارًا بالرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أن يتراجع ويُقرر البقاء مع البرسا والرحيل الموسم المقبل حيث سينتهي عقده مع النادي الكتالوني.

وذكرت التقارير الصحفية، بأن ميسي يُفكر في تمديد عقده مع برشلونة، وذلك بشرط أن يكون هناك رئيسًا آخر غير جوسيب ماريا بارتوميو على رأس الإدارة في البلوجرانا، وسيكون لك متوقعًا في الانتخابات المقرر إجرائها في شهر مارس المقبل 2021.

ويريد ميسي أيضًا التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًا، حيث يري اللاعب الأرجنتيني بأن نيمار هو أهم صفقة للفريق الكتالوني.