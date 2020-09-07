

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 5:13 مساءً - 7 سبتمبر، 2020 الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة فريق الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، في ثالث مواجهات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 5».

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تخصيص فقرة استشفائية للاعبين للتخلص من الإجهاد في ظل تلاحم المباريات، والمجهود البدني الكبير الذي يبذله الجميع.

ويسعى أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين وتحفيزهم لتقديم عرض قوي، في المباراة الثالثة أمام الاتحاد، المقرر إقامتها في تمام الثامنة والنصف مساء غدًا الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة.

وكانت المباراة الأولى قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94، فيما تغلب الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 76-65. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى «رجال السلة» جاهز لمواجهة الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر

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