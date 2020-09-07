

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 5:28 مساءً - 7 سبتمبر، 2020 طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي، عقد جلسة مع أشرف توفيق، المدير الفني، لمراجعة كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، في ثالث جولات نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وتابع الغنام مع المدير الفني كل الأمور الخاصة بالفريق، وتعليمات اتحاد كرة السلة بخصوص المباراة، إلى جانب النواحي التنظيمية والإدارية.

كانت المباراة الأولى بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94، فيما تغلب الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 76-65، حيث يقام الدور النهائي بنظام «best of 5». اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى الغنام يراجع ترتيبات مباراة سلة الأهلي والاتحاد

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