أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن خافيير تسيباس رئيس رابطة الليجا، سيمثل أمام المدعي العام بعد اتهامه بالتورط في قضية نادي فوينلابرادا فريق دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.
وقام تسيباس بإلغاء مباراة فوينلابرادا أمام ديبرتيفو لاكرونيا بسبب حالات الإصابة بكورونا ما أدي لخسارة الفريق فرصة الصعود لليجا.
وكان تيباس قد أصر على إقامة مبارة سابقة للفريق ما أدي لزيادة عدد الإصابات بكورونا به.
ومن المقرر أن يمثل تيباس أمام المدعي العام بتهمة الإهمال بسبب واقعة النادي الإسباني
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس رابطة الليجا يمثل أمام المدعي العام بسبب فريق في الدرجة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.