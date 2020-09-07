رئيس رابطة الليجا يمثل أمام المدعي العام بسبب فريق في الدرجة الثانية

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن خافيير تسيباس رئيس رابطة الليجا، سيمثل أمام المدعي العام بعد اتهامه بالتورط في قضية نادي فوينلابرادا فريق دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وقام تسيباس بإلغاء مباراة فوينلابرادا أمام ديبرتيفو لاكرونيا بسبب حالات الإصابة بكورونا ما أدي لخسارة الفريق فرصة الصعود لليجا.

وكان تيباس قد أصر على إقامة مبارة سابقة للفريق ما أدي لزيادة عدد الإصابات بكورونا به.

ومن المقرر أن يمثل تيباس أمام المدعي العام بتهمة الإهمال بسبب واقعة النادي الإسباني