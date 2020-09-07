في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين بصالة نادي الزمالك. فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الزمالك على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد جاء الفوز ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز آنسات القسم الأول موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ورفض إيهاب محمد علي المدير الفني للفريق الأبيض منح اللاعبات راحة غدا.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق سبورتنج يوم الجمعة المقبل بملعب المنافس ضمن مباريات الدوري.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طائرة الزمالك سيدات تكتسح الجزيرة 3-صفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.