الونش ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

ويخوض الزمالك تدريباته حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بشكل طبيعي.
وانتظم الونش في المران بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وخوضه البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.
وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بشكل طبيعي، طبقا لقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وحرص لاعبو الفريق على تقديم تحية خاصة للونش عقب نزوله أرض الملعب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الرباط الداخلي للركبة.
ويستعد الفريق لمواجهة سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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