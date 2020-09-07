واصل محمود عبدالرزاق "شيكابالا" وحازم إمام وحسام أشرف وأحمد سيد "زيزو" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. وخضع الرباعي لجلسات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام. وكان الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدف يوسف أوباما فى الجولة ال٢٥ للدوري .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زيزو وشيكابالا وإمام وأشرف يواصلون التأهيل فى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.