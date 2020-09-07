ميسي يشارك في تدريبات برشلونة بعد إعلانه البقاء بالنادي

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، في تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.
وتأتي مشاركة ميسي في التدريبات للمرة الأولى منذ إعلانه البقاء في النادي، بعد طلبه الرحيل سلفًا.
وظهر ميسي وهو يدخل للمدينة الرياضية ببرشلونة في سيارته، قبل الانخراط في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
وخضع ميسي أمس لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في منزله.
يذكر أن الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني ينطلق في الحادي عشر من شهر سبتمبر.
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