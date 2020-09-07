الرياضة

ميسي يشارك في تدريبات برشلونة بعد إعلانه البقاء بالنادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، في تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.

وتأتي مشاركة ميسي في التدريبات للمرة الأولى منذ إعلانه البقاء في النادي، بعد طلبه الرحيل سلفًا.

وظهر ميسي وهو يدخل للمدينة الرياضية ببرشلونة في سيارته، قبل الانخراط في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وخضع ميسي أمس لاختبار الكشف عن فيروس في منزله.

يذكر أن الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني ينطلق في الحادي عشر من شهر سبتمبر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يشارك في تدريبات برشلونة بعد إعلانه البقاء بالنادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا