بيراميدز يعلن رسميا عن صفقة رمضان صبحي وتركي آل الشيخ يضرب بقوة | شاهد

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر "تويتر"؛ وذلك عقب إعلان نادي بيراميدز التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي نجم هدرسفيلد السابق.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "عندما يكون سورك قصير تكون مستباح.. أضاعوني وأي فتى أضاعوا".
وأعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا؛ قادمًا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيًا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.
وأعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.
ونعرض لكم صورًا من تقديم رمضان صبحي لاعبًا جديدًا لـ بيراميدز.
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