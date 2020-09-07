لإنتاج مليون كرة سنويا.. وزير الرياضة يبحث شراكة مصنع النجيل الصناعي مع أكبر الشركات العالمية.. شاهد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمسئولي شركة " forward " الباكستانية الرياضية لصناعة كرة القدم والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة فى تصنيع الكرات والشنط فى باكستان و العالم ، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الشركة والوزارة.

وعرض مسئولو الشركة سبل تحقيق شراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع لوزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكرات ، كما عرضوا نبذة عن تاريخ الشركة ومجالات التصنيع الرياضي التي تقوم به بجانب الكرات وآليات العمل داخل المصانع التابعة للشركة ، بالإضافة لعرض مجالات التعاون مع الماركات العالمية امثال أديداس ونيكي ولوتو وغيرها .

وقدم مدير الشركة النموذج المقترح إنتاجه من الكرات بمصنع النجيل الصناعي للصناعات والمستلزمات الرياضية، وتوضيح جميع المراحل التي تمر بها صناعة الكرة من خلال عروض تقديمية .

من جانبه ، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمبادرة الشركة الباكستانية لتصنيع الكرات واختيارها مصر تقديرًا لمكانتها ودورها الصناعي المحوري والرائد في مجال التصنيع الرياضي خاصة وشتي المجالات .

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وأكد وزير الشباب والرياضة أنه بمقتضى الشراكة بين الطرفين سيتم انتاج ما يقرب من مليون كرة سنويًا ، وتزداد لعشرة ملايون كرة في السنوات التالية.

وألمح مسئولو الشركة الباكستانية إلى أنه بمقتضي الشراكة مع مصنع النجيل الصناعي التابع للوزارة يتم تحقيق إنتاج ضخم من الكرات ، وتكون مصر مركزًا للتوزيع في الشرق الأوسط وأفريقيا .

حضر اللقاء، رجل الأعمال الباكستاني ورئيس مصنع وشركة forward حسن خوجة، محمد بصرى رئيس شركة اردورى النمساوية ، الكابتن عمرو مصطفى خبير الادارة و الاستثمار الرياضى ، كابتن محمد حميدة رئيس شركة جول للتسويق ، محمد حسنى غندر خبير التسويق الرياضى ، نور الدين احمد خبير التسويق الرياضي.

وتصنع شركة "Forward" الباكستانية الرياضية لحساب أديداس منذ عام 1995 الكرة الرسمية لكل من الدوري الألماني والفرنسي، وأيضًا دوري الأبطال الأوروبي ، بالإضافة لشراكة مع شركة نايكي .