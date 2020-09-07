تدريبات تأهيلية لأوباما وجابر بمران الزمالك

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك برنامجا تأهيليا. يأتي هذا تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الاحمال بالفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة بعض التدريبات التأهيلية والبدنية. ويستعد الفريق لمواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد برج العرب.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبل

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