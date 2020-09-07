اختبار طبي لظهير الإسماعيلي ومحاولات مكثفة لعلاجه قبل مواجهة الأهلي في الدوري

ويكثف الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور أكرم عبدالعزيز، محاولات تجهيز اللاعب قبل لقاء الأهلي المقبل المقرر له ١١ سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.
من جانب أخر هناك محاولات أخرى لتكثيف العلاج للثنائي باهر المحمدي ومحمد هاشم، قبل المباراة الهامة والمرتقبة.
يذكر أن الاسماعيلي سيواجه نادي مصر بعد قليل ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، ويبدو أنها المباراة الأولى تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام للفريق، ومحمد حمص مدرب الفريق، عقب قبول إستقالة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عقب الهزيمة الثقيلة أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق بشكل رسمي عقب لقاء الاسماعيلي ونادي مصر الليلة، ويقترب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للاسماعيلي، للعودة لقيادة الفريق من جديد.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
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