نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مغربي ينقذ إدارة الزمالك من موقف صعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل فريق شباب المحمدية المغربى، فاكسًا رسميًا لإدارة نادي الزمالك، للحصول على خدمات حميد أحداد، لاعب الزمالك المعار لصفوف الرجاء، حتى نهاية الموسم الحالى.

ونال عرض الفريق المغربي ترحيب كبير مجلس إدارة الزمالك، والفرنسى باتريس كارتيرون، وتم الاستقرار على بيع حميد أحداد، خصوصا فى ظل تكدس قائمة الأجانب بالفريق.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور العرض من الناحية المادية، قبل الإعلان عن الموقف النهائى.

ولعب أحداد مع نادي الزمالك الموسم الماضي مع الابيض وحصد مع الفريق علي لقب الكونفدرالية مع السويسري كريسان جروس قبل أن تتم إعارته مطلع الموسم الحالي لصفوف الرجاء المغربي.