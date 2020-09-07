نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسؤولو النادي الأهلي إلى التعاقد مع كريم طارق لاعب نادي بتروجيت والمعار لفريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

ويقدم كريم طارق مستوى رائع مع طلائع الجيش، خلال الفترة الحالية، ما جعل الأهلي يضع أعينه على اللاعب من أجل ضمه خلال الصيف الجاري.

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وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك تواصل مستمر بين إدارة الأهلي وبتروجيت، وأن هناك اتفاق مبدئي مع النادي البترولي على ضم اللاعب.

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن اللاعب سوف يقدم مستوى رائع مع الأحمر في حال التعاقد معه، بالإضافة إلى صغر سنه وقدرته على تعويض رحيل رمضان صبحي.

يذكر أن ناديي الزمالك وبيراميدز دخلا مؤخرًا في مفاوضات مع إدارة بتروجت للحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.