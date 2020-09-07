نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إسبانية.. 5 أندية تبدأ حرب التعاقد مع ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت خمسة أندية حرب التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة من أجل التوقيع معه بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، مما يحق له التفاوض بشأن نادية الجديد بداية من يناير المقبل دون تدخل النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد تراجع عن قرار الرحيل الموسم الحالي، بسبب عدم الدخول في مناقشات قانونية مع نادية الأزلي، وأجل الرحيل إلى الموسم المقبل.

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ووفقاً لإذاعة " كادينا سير " فإن هناك خمسة أندية بدأت من الان في التفاوض بشأن التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأشارت الشبكة أن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، يوفنتوس، باريس سان جيرمان الفرنسي، وناد خامس لم يتم الإفصاح عن هويته أبدوا رغبه قوية في التعاقد مع ميسي.

يذكر أن مانشستر سيتي قد اقترب من التعاقد مع ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الا أن الصفقة قد تعطلت بسبب تراجع الأرجنتيني عن قرار الرحيل.