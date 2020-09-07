الرياضة

البنك الأهلي يهزم السكة الحديد وديا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، بهدف نظيف، على فريق السكة الحديد، بقيادة جمعة مشهور، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد.

خاض فريق السكة الحديد الشوط الأول بشكيل ضم محمد جمال، أسامة صبحى،محمود أكمل، محمد فارس،محمد عبد الفتاح شولا،محمد ربيع، محمد عاطف، مهاب ياسر، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى،محمود الصقر

واشترك في الشوط الثاني كلا من محمد السعدني،مصطفى عبد ربه،محمود أكمل،احمد خالد،المتولى محمود، محمد رمزي، عبد العليم السيد، محمد أحمد ريعو،حمودى شتاء،محمد منتصر، أحمد عارف توتى.

بينما خاض فريق البنك الأهلي الشوط الأول بشكيل ضم مصطفى عبد الستار،نادر السيد، عبد الوهاب محمد،السيد منير،محمود جمعة،عمرو سمير، محمد أحمد لعبه، حسام الصانع، أحمد إبراهيم عجله أحمد محمد سريع، محمد ناجح

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واشترك في الشوط الثاني كلا من أحمد سعودى،احمد بلحه، أحمد حامد سمير ممدوح،خالد صبحى،محمد مصطفى ميدو،
محمود جمعه، ماجد عادل،محمد عبد المجيد جيدا، عمرو عزت، محمد حامد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق البنك الأهلي بهدف حسام الصانع في الدقيقة 43 من تمريرة أحمد عجله في مباراة تشبه المباريات الرسمية وأضاع كلا الفريقين أكثر من فرصة لتهديف.

وأدار المواجهة الحكم، محمود جدو، حكم ساحه، وعاونه حاتم علام، مساعد أول، وأحمد يأسر، مساعد ثان.

ويلعب فريق البنك الأهلي مع منتخب السويس يوم الخميس، وتم إلغاء مباراة السكة الحديد مع فريق بنى سويف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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