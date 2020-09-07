نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتليتكو مدريد ينافس يوفنتوس على ضم نجم برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى تواصل كبير بين وكلاء لويس سواريز، مهاجم برشلونة، مع أتلتيكو مدريد، لعرض خدمات اللاعب عليهم.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن وكلاء سواريز يريدون معرفة قدرة أتلتيكو مدريد، على التعامل مع الراتب الضخم للنجم الأوروجوياني أم لا.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن بيئة سواريز سألت أتلتيكو عن إمكانية التعاقد معه، إلا أن راتبه الكبير يجعل الأمر معقدًا، موضحة أنه حتى لو خفض اللاعب راتبه، فإنها لا تزال عملية غير مناسبة للروخي بلانكوس.
وأقترب سواريز من الانتقال إلى يوفنتوس، بعد توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه برشلونة، على إنهاء العقد، بالإضافة إلى حصول الأوروجوياني على جواز سفر إيطالي للعب في السيدة العجوز.
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