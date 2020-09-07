نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الاثنين الظهور الأول الاعب الدولي الأرجنتيني ليو ميسي فى تدريبات نادي برشلونة الاسباني بعد إعلان بقاءه رسميا في صفوف النادي الكتالوني هذا الموسم.
ويستعد ميسي مع برشلونة لبداية بطولة الدوري الاسباني الممتاز منتصف هذا الشهر.
يذكر أن ميسي قد أعلن منذ اسابيع انه يرغب فى الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني هذا الصيف بسبب عدم وجود مشروع حقيقي بالنادي وعدم اقتناعه بجوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي والمدرب الجديد رونالد كومان.
وعاد ميسي هذا الأسبوع حيث أعلن بقاءه مع النادي الكتالوني حتي نهاية عقده فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعام 2021.
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