نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من رمضان صبحي بعد الانتقال إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي بعقد يمتد لـ5 مواسم. وقال رمضان خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"سعيد بالانضمام لنادي بيراميدز والصفقة لم تأخذ وقت كثير وأحب أشكر مسؤولو نادي بيراميدز على الاحترافية". Advertisements وتابع :"حضرت إلى بيراميدز من أجل تحقيق جميع الطموحات في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يض مجموعة مميزة من اللاعبين". وأشار بأن المفاوضات مع النادي بدأت من يوم 9 أغسطس والصفقة انتهت في 3 أو 4 أيام والصفقة انتهت سريعا". وأوضح :"وجودي في بيراميدز بمثابة احتراف وهدفي تحقيق طموحات كبيرة وفي حال تلقي أي عرض خارجي سيكون من خلال النادي".

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