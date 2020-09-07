بيراميدز: رمضان صبحي إضافة كبيرة لنا

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أحمد جودة - القاهرة - قال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إن صفقة انتقال رمضان صبحي إلى النادي تمثل إضافة كبيرة لنا.
وأضاف في المؤتمر الصحفي خلال تقديم اللاعب لوسائل الإعلام :"رمضان صبحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وهو من أهم لاعبي منتخب مصر الأول والأوليمبي.
وتابع :"هو لاعب يملك خبرات عديدة كما أنه سيساعد الفريق وسيكون من أهم الأعمدة في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهداف النادي.
وواصل :"نبحث عن مصلحة نادي بيراميدز ونحن موجودين في النادي من أجل احتياجات الفريق، والحمد لله نجحنا في التعاقد مع رمضان صبحي".
وزاد :"فخورين بأننا نحافظ على سرية التعاقدات معنا وما يثار عبر وسائل الإعلام يكون اجتهادات ومن الممكن أن يكون صح أو خطأ".
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