نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يكشف دور إكرامي ونجله في انتقاله لصفوف بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رمضان صبحي الوافد الجديد لصفوف نادي بيراميدز حقيقة ما أثير مؤخرا حول تدخل والد زوجته إكرامي الشحات وشريف إكرامي شقيق زوجته في صفقة انتقاله إلى النادي السماوي.

رمضان قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام لاعبا جديدا لنادي بيراميدز :"لا يوجد أي دليل لتدخل الكابتن إكرامي الشحات وشريف إكرامي عن انتقالي إلى نادي بيراميدز".

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وأضاف"من يملك أي دليل على أن الكابتن إكرامي أو شريف إكرامي فليظهره أنا من اتخذت القرار وانتقلت إلى نادي بيراميدز ولا أحد له دخل في هذا الأمر".

وواصل :"والدليل على ذلك أنني متواجد لوحدي هنا وليس معي كابتن إكرامي أو شريف".

وقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد رمضان صبحي مساء اليوم الاثنين بعدما تعاقد معه رسميا لمدة 5 مواسم.