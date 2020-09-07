السباح مسلم الخضوري يترشح لعضوية السباحة والهوكي يواصل تلقي الطلبات واليد يفتح باب الترشح في الدورة الانتخابية للاتحادات الرياضية

في الرياضة 7 سبتمبر,2020

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

قدم سباح منتخبنا الوطني للسباحة المعتزل مسلم الخضوري من نادي ( أهلي سداب ) يوم أمس أوراق ترشحه لعضوية الاتحاد العماني للسباحة في الدورة الانتخابية جديدة 2020ـ 2024 حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ الاتحاد التي يدخل سباح منتخبنا في عملية الترشح للانتخابات وهي اضافة جديدة في حالة فوزة بمنصب عضوية الاتحاد كونه يعرف هموم اللعبة وكيفية التغلب عليها من اجل وصول السباحين لمنصات التتويج، كما شهدت أروقة الاتحاد تقديم كل من مال الله البوسعيدي من نادي عمان ومحمد بن سالم الحسني من نادي (بوشر ) ومحمد الهنائي من نادي (نزوى) لمنصب عضوية الاتحاد ولم تشهد باقي المناصب تقديم أي مترشح أوراق ترشحه .

اتحاد الهوكي

وواصل الاتحاد العماني للهوكي تلقي طلبات المترشحين في الدورة الانتخابية 2020ـ 2024 حيث قدم يوم أمس الدكتور خميس بن سالم الرحبي أمين السر العام للاتحاد العماني للهوكي بأوراق ترشحه على منصب أمين السر العام وقدم كل من مصطفى بن غلام اللواتي بأوراق ترشحه لعضوية الاتحاد العماني للهوكي وقدم وليد بن شبيب البلوشي أوراق ترشحه لمنصب عضوية الاتحاد العماني للهوكي .

اتحاد اليد

وفتح يوم أمس الاتحاد العماني لكرة اليد باب تلقي طلبات الترشح في الدورة الانتخابية 2020ـ2024 حيث سيكون اخر يوم لتلقي الطلبات يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري في الساعة الواحدة ظهرا، بينما ستكون الانتخابات يوم الأحد 15 نوفمبر القادم في تمام الساعة الرابعـــة عصـــراً بقاعة فندق ســـتي ســـيزن مسقط ( قاعــــة العين ).

وقد وجه الاتحاد العماني لكرة اليد دعوة الأندية التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2020-2024م والتي تنطبق عليها المادة(17) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد ( تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء الاتحاد الذين تتوفر بشأن كل منهم الشروط الآتية: المادة (17/1): أن يكون قد مضى على عضويته سنـــة ميلادية كاملة على الأقـــل، حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

والمادة (17/2) : أن يكون قد اشترك في إحدى البطولات أو المسابقات أو الفعاليات بموافقة الاتحاد خلال تلك السنة أو نظم بطولات أو مسابقات أو فعاليات بموافقة الاتحاد في السنة ذاتها وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس والمادة ( 17/3) : أن يكون قد سدد اشتراكات العضوية .

واستناداً للمادة (23) من النظام الأساسي للاتحاد العُماني لكرة اليد فإنه يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتلقي الطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشح المقررة في النظام ، مرفقاً بها المستندات و الوثائق اللازمة .

واستناداً للمادة (32) من النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة اليد لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل ، ولا يؤثر في صحة الاجتماع أو صحة ما صدر فيه من قرارات ، نقص عدد الأعضاء الحاضرين بعد بــدء الاجتماع ما لم يقل عدد الحضور عن ربع العدد الذي بدأ بهم الاجتماع ، وفي هذه الحالة يطبق حكم المادة (34) .