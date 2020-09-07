المصنعة ـ من خليفة بن عبدالله الفارسي :

يعود فريق الطيران الشراعي للتدريبات مجددا بعد فترة التوقف التي جاءت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا ، وهو الأمر الذي أكده اشرف بن محمد بن اشرف الزدجالي رئيس فريق الطيران الشراعي عن عودة تدريبات أعضاء الفريق والمشاركة في المحافل المحلية ، كما استعرض خلال حديثة جهود مجلس الإدارة في عودة الفريق بعد توقف اكثر من سبعة أشهر ، بسبب الإجراءات الوقائية التي اخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ، الأمر الذي قد يمهد لعودة الفريق فنيا ، كما سيكون هناك جدول التدريبات الجماعية بصفة يومية .

وقال فيصل بن علي الزدجالي رئيس لجنة الفعاليات والأنشطة بالفريق ان الإدارة حريصة على عودة نشاط الرياضات الجوية بأقرب وقت يتناسب مع الخطة المستقبلية ، مع التزامه بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وسيتم اتخاذ الإجراءات والتنظيمات التي من شأنها مشاركة الفريق في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين المجيد ، الذي من خلاله سيظهر الفريق في ثوب جديد ومختلف عن مشاركاته السابقة ، مدللا على نجاح اللجنة في استقطاب هواة جدد للطيران الشراعي ، ويشار إلى أن فريق الطيران الشراعي العماني يعد اول فريق يختص بالرياضات الجوية في السلطنة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فريق الطيران الشراعي العماني يستأنف تدريباته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.