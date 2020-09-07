نتائج متقدمة للخيالة السلطانية في بطولة بروج البلجيكية لجمال الخيل

حققت الخيالة السلطانية نتائج متقدمة في منافسات بطولة بروج الدولية لجمال الخيل العربية والتي شارك في منافساتها (336) خيلا واستمرت لمدة يومين حيث خصص اليوم الأول للمنافسة للفئات المشاركة حيث فازت المهرة الكسندرا بالمركز الأول في فئة المهرات لعمر سنتين وحققت المهرة عناية المركز الثالث في فئة المهرات لعمر سنتين وأحرز المهر لبيب المركز الثاني في فئة الأمهار لعمر سنتين وحققت المهرة اليانا المركز الثالث في فئة المهرات لعمر ثلاث سنوات وأحرز المهر شريم المركز الثاني في فئة الأمهار لعمر ثلاث سنوات وحقق المهر جواد المركز الثالث في فئة الأمهار لعمر ثلاث سنوات وأحرز الحصان أمجد العاديات المركز الثالث في فئة الأحصنة المخصية وتأهلت هذه الخيول للمنافسة على كؤوس البطولة في اليوم الثاني وبعد المنافسة التي شهدها اليوم الختامي فازت المهرة الكسندرا بالمركز الأول وتوجت بكأس البطولة الذهبي للمهرات وحقق المهر لبيب المركز الثاني وتوج بكأس البطولة الفضي للأمهار وأحرز المهر شريم المركز الثالث وتوج بكأس البطولة البرونزي للأمهار.

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