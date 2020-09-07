ظفار يواصل تدريباته المكثفة وسط معنويات عالية استعدادا للآسيوية

صلالة ـ من عوض دهيش :

واصل الفريق الكروي الأول بنادي ظفار تدريباته اليومية بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر استعدادا للمنافسات والاستحقاقات الكروية القادمة التي تنتظر الفريق الأول والبحث عن الظهور فيها بمستوى مميز سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي والمتمثلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثالثة بجوار أندية الرفاع البحريني والقادسية الكويتي والجزيرة الأردني والتي سيستضفيها الأخير بدءا من 23 اكتوبر القادم ، إلى جانب الاستعداد لمباراة الإياب في المربع الذهبي لكأس جلالته لكرة القدم والتي سيخوضها أمام نادي النهضة في صلالة ، وكذلك المنافسة في دوري عمانتل للجولات الثلاثة المتبقية ووجوده في مركز الوصافة خلف نادي السيب بفارق (5) نقاط ، ويسعى نادي ظفار ان تكون المشاركة مميزة من خلال المشاركة الاسيوية وأن يظهر بالمستوى المطلوب وأن يحقق النتائج الإيجابية .

وينتظم في التدريبات حوالي 30 لاعبا بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر على فترتين صباحية ومسائية ، حيث تقام الفترة الصباحية على شاطئ الدهاريز والمسائية على ملعب النادي والمجمع الرياضي بصلالة ، ركز من خلالها المدرب رشيد جابر على رفع الجانب البدني للاعبين بالإضافة إلى عمل تقسيمات بين اللاعبين لإيجاد التجانس المطلوب بين اللاعبين .

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