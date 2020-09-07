مشروع إنشاء المرافق الفنية والخدمية للاتحاد يصل لمراحله الأخيرة على مساحة ٤٧٥٠ مترا مربعا

الوهيبي : طرح مناقصة مشروع الاتحاد خلال هذا الشهر

الفارسي : المشروع سيحقق استدامة نوعية للمنتخبات الوطنية

كتب ـ صالح البارحي

ثمن سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم دعم وزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلي رأسها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب في كل ما من شأنه الرقي بالجوانب الفنية والإدارية التي يشرف عليها اتحاد كرة القدم العماني ، كما اشار إلى أن تعاون أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء الأندية هو من اهم الركائز التي اعتمد عليها المجلس في بلورة الأهداف الاستراتيجية والجوانب التخطيطيه التي وضعها منذ انتخابه في عام ٢٠١٦م ، كما اكد رئيس مجلس الإدارة بان الخطوات التي تحققت هي نتاج عمل مشترك لجميع شركاء المنظومة بما فيهم الأندية والاطقم الادارية والفنية والجماهير فهم الداعم الرئيسي للنجاح ، وان هذا المشروع يؤكد نجاح الاتحاد ومجلس ادارته في الشراكة الحقيقية بينه وبين الاتحادات القارية والدولية بما يحقق بالنفع للبلد بشكل عام والمنظومة الكروية بشكل خاص خصوصا ان هناك مساهمة في تمويل المشروع خلال دعم الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

تخفيف الضغط على الموازنة

من جانبه اكد الدكتور احمد بن حبوش بن محمد الفارسي عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم وعضو الفريق الاشرافي للمشروع بانه بعد اكتمال المشروع على ارض الواقع سيحقق استدامة نوعيه خصوصا فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية ، حيث سيقلل من الضغط المالي على موازنة الاتحاد فيما يتعلق بالجانب التشغيلي المخصص للمنتخبات الوطنية والذي كان يصرف في السكن وبعض المتطلبات الفنية الاخرى مشيرا الي ان التفاصيل الانشائية له تشمل انشاء مجمع سكني واداري متكامل يشمل مكاتب ادارية وبناء ٥٥ غرفة سكنية للاعبين والاجهزة الفنية للمنتخبات وفق اعلى معايير الجودة في التصميم والخدمات الى جانب بعض المرافق التكميلية منها مكاتب إدارية وصالة لياقة بدنية واستشفاء وحوض سباحة وقاعة اجتماعات متعددة الاستخدام ومرفق لخدمات الاعاشة والتغذية وان المساحة الاجمالية لهذه الانشاءات هي ٤٧٥٠ مترا مربعا.

كما اكد الدكتور احمد الفارسي بأن مجلس الادارة وضع خطة اسناد المشروع خلال شهر اكتوبر القادم وان طرح المناقصة سيتم خلال هذا الشهر ، علما ان فترة اكمال المشروع حدد لها الربع الرابع من العام القادم ٢٠٢١م ، هذا واكد الدكتور احمد الفارسي كذلك بان ملف المشروع هو حاليا في طور المراجعة النهائية مع الجهات المختصة للاعتماد النهائي واستلام تصريح الشروع في البناء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم قد اسند في مطلع هذا العام خدمات التصميم والاشراف الفني للمشروع لشركة( تسكر) للاستشارات الهندسية وهي شركة عمانية ذات خبرة في هذا المجال منوها أن استراتيجية المجلس هي اعطاء المجال والاولوية في التنفيذ للشركات العمانية المسجلة في مجلس المناقصات والمتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

اما عن الموازنة التقديرية للمشروع فقد اكد الدكتور احمد الفارسي بانه لا يمكن الافصاح عنها في الوقت الحالي وذلك من منطلق اعطاء مبدأ التنافس الشريف للمتناقصين وتطبيقا لمبدأ النزاهة والشفافية للجميع.