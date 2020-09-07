منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يستأنف تدريباته 15 سبتمبر بمجمع بوشر استعدادا للنهائيات الآسيوية

في الرياضة 7 سبتمبر,2020

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يستأنف منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات تدريباته ضمن معسكره الداخلي الثاني الذي سيقام خلال الفترة من 15 من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 14 من اكتوبر القادم بالصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في اطار استعداداته للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها تركمنستان خلال شهر نوفمبر القادم وقد استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي 18 لاعبا للدخول في هذا المعسكر حيث يعد هذا المعسكر التجمع الميداني الأول للمنتخب بعد ان غاب عن الصالات الـ 7 اشهر الماضية والاكتفاء بالاشراف ومتابعة اللاعبين عن بعد من قبل مدرب اللياقة البدنية ريكاردو .وقال علي المعولي مدير منتخبنا الوطني للصالات : سوف يباشر اللاعبون تجمعهم من جديد على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر لمدة 20 يوما في المعسكر الداخلي الاول وسيكون المعسكر مغلقا نظرا للحالة الاحترازية ولضمان سلامة وصحة اللاعبين لمتابعة التدريبات بسهولة ويسر من خلال العمل على كافة المعطيات والبرتوكولات الصحية المعتمدة ونتمنى التوفيق للاعبين في مشوارهم القادم و بالنسبة لتدريبات اللاعبين بطبيعة الحال سوف تكون وفق الخطة المعدة من قبل المدرب يونس الفهدي والتي تمت الموافقة عليها واعتمادها في الوقت الراهن من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم وسوف تكون التدريبات على فترتين الصباحية والمسائية لضمان استعادة اللياقة البدنية التامة للاعبين ومن ثم الدخول في غمار التكتيكات الفنية الأخرى وسوف يعتمد المدرب في تدريباته على الكثير من الفنيات لدى اللاعبين كون ان الفترة قصيرة قبل موعد النهائيات وبطبيعة الحال ستكون التدريبات على ذات الرتم الى ان تتضح الرؤية لاستضافة منتخبات في لقاءات ودية ومعسكرات خارجية .

واضاف المعولي لقد ضمت قائمة اللاعبين التي أعلن عنها المدرب يونس الفهدي 18 لاعبا للمشاركة في المعسكر الداخلي الاول وهم : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ويونس بن خميس العويسي ومحمد بن سعيد الحبسي ومحمد بن راشد الحسني وعيسى بن يعقوب الجابري .

وأما الجهاز الفني والاداري المشرف على منتخبنا للصالات فيتكون من كل من يونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب و علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وعثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس ومحمود بن سمير السعدي مسؤول المهمات .

الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يشارك في نهائيات كأس اسيا لأول مرة في تاريخه بعد ان استطاع ان يقدم لوحات رائعة في التصفيات الماضية حيث تأهل 16 منتخبا للنهائيات وتم تقسيمها الى 4 مجموعات وقد وقع منتخبنا في المجموعة الأولى بجانب منتخبنا الوطني منتخب تركمنستان الدولة المستضيفة ومنتخب فيتنام ومنتخب طاجكستان وعلى حسب نظام البطولة سوف يتأهل من كل مجموعة منتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للصالات والذي من المتوقع اقامته العام المقبل في جمهورية ليتوانيا .