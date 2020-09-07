الإسماعيلي يحرز الهدف الأول في شباك نادي مصر .. فيديو

أحرز عمر الوحش نجم فريق الاسماعيلي الهدف الأول للفريق في مرمى نادي مصر في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وجاء الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة.