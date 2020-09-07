الرياضة

الإسماعيلي يحرز الهدف الأول في شباك نادي مصر .. فيديو

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أحرز عمر الوحش نجم فريق الاسماعيلي الهدف الأول للفريق في مرمى نادي مصر في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وجاء الهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

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في خط الدفاع:- محمود البدري- محمد عمار- ابراهيم أبواليزيد-أسامة ابراهيم

في خط الوسط:- أحمد مدبولي- عماد حمدي-عمر الوحش - بكيتي سيلفا

الهجوم:- عبدالرحمن مجدي- شيلونجو

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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