ممدوح عيد: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذى لنادى بيراميدز أن التعاقد مع رمضان صبحى إضافة قوية للنادى فى الموسم المقبل. وقال عيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم رمضان صبحى لوسائل الإعلام إن رمضان لاعب مهم للغاية ويعد واحدا من أفضل اللاعبين فى مصر وسيكون إضافة قوية. وأشار إلى أن رمضان يمتلك إمكانيات عالية وواحد من المميزين في صفوف منتخب مصر الاول والاوليمبى ولديه خبرات كبيرة وسيكون واحدا من أفضل اللاعبين خلال السنوات القادمة. وأبدى عيد سعادته بانضمام رمضان صبحى إلى صفوف بيراميدز. أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقيا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

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