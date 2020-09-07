بيراميدز: 3 أيام فقط حسمت صفقة رمضان صبحي

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أنه كان هناك جدل كبير حول انضمام رمضان صبحي للفريق في المرحلة الماضية.

وأوضح "بسيوني"، العملية التعاقدية مع اللاعب كانت سريعة؛ لأن العمل في نادي بيراميدز يتناسب مع قدرات وإمكانيات اللاعبين في النادي.

وأشار إلى أن هذا النوع من الصفقات يحتاج للسرعة وللحسم، كما أن بيراميدز كان آخر نادٍ تقدم بعرض رسمي لـ هدرسفيلد لضم رمضان صبحي، وكان أقل عرض مادي تم تقديمه للنادي الإنجليزي، كما أن رغبة اللاعب كانت اللعب في بيراميدز.

وشدد مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على أن التعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب.

وألمح إلى أن بيراميدز يبرم صفقات لتحقيق طموحات الفريق في الفترة المقبلة.