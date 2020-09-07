رمضان صبحي: عبد الله السعيد وعلى جبر سبب انضمامي إلى بيراميدز

أكد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز أن الثنائى عبد الله السعيد وعلى جبر ثنائى بيراميدز تحدثا معه كثيرا وقاما بتشجيعه من أجل الانضمام إلى بيراميدز.

وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام، إن السعيد وجبر أكدا أن النادى لديه فرصة كبيرة لتحقيق بطولات كثيرة فى الموسم القادم والمنافسة على كل البطولات.