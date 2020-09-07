أركز على تحقيق طموحاتي .. رمضان صبحي: الاحتفال بالتسجيل فى مرمى الأهلي سابق لأوانه

أكد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، أنه لم يفكر فى الاحتفال حال التسجيل فى مرمى الأهلى خلال مباريات الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام، إن هذا الأمر سابق لأوانه وأنا حاليا أركز على تقديم كل ما لدى من أجل تحقيق طموحاتى.