رمضان صبحي عن الانتقال لـ بيراميدز: الموضوع مش فلوس عندهم مشروع

عبر رمضان صبحي، عن سعادته بالانضمام إلى نادي بيراميدز.

وقال رمضان صبحي، في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق، "لم أنتقل إلى بيراميدز بسبب الأموال، هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف رمضان صبحي، "انتقلت بسبب مشروع الفريق، كما قلت مشروع الفريق أعجبني، وسياستهم الاحترافية لم أشاهدها من قبل".

وانتقل رمضان صبحي لـ بيراميدز حتى عام 2025.