عبر رمضان صبحي، عن سعادته بالانضمام إلى نادي بيراميدز.
وقال رمضان صبحي، في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق، "لم أنتقل إلى بيراميدز بسبب الأموال، هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا".
وأضاف رمضان صبحي، "انتقلت بسبب مشروع الفريق، كما قلت مشروع الفريق أعجبني، وسياستهم الاحترافية لم أشاهدها من قبل".
وانتقل رمضان صبحي لـ بيراميدز حتى عام 2025.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رمضان صبحي عن الانتقال لـ بيراميدز: الموضوع مش فلوس عندهم مشروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.