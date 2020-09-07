بيراميدز: رمضان صبحي رفض الانضمام لـ الأهلي وفضل الانتقال إلينا

كشف المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن بعض التفاصيل الخاصة بتعاقد النادي مع اللاعب رمضان صبحي، مشيرا إلى أنه فضّل الانضمام إلى بيراميدز عن العروض الأخرى.
وكان رمضان صبحي رفض الاستمرار فى الأهلى بعد أن تقدم بعرض رسمي لضمه نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة.
وأكد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه يرحب بانضمام رمضان صبحي إلى صفوف الفريق، وأن يكون إضافة إلى الفريق في الفترة المقبلة، خاصة أنه من أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي.
وقال "رمضان صبحي انضم لبيراميدز كي يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ونحرص على تدعيم بيراميدز بضم لاعبين متميزين أمثال رمضان صبحي خاصةً أنه إضافة مهمة للفريق، وسيساعد النادي في تحقيق أهداف والوصول لأفضل مستوى خلال الفترة المقبلة".
وعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم، الإثنين، لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
وأعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحي، مضيفا أنه كان سعيد بفكرة التعاقد مع اللاعب لأن الجميع يعلم إمكانياته جيدا.
وأكد أن رمضان صبحي قادر على مساعدة بيراميدز على تحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.
وعقد مسئولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
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