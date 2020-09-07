بالفيديو.. رمضان صبحي يثير غضب جمهور الأهلي بتصرف غريب

أعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا قادما من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وأثار رمضان صبحي، الجدل خلال الفيديو التقديمي له؛ بعد قيامه ببعض الإشارات المثيرة التي أثارت غضب جمهور الأهلي على السوشيال ميديا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيا أصدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.



وأعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.



ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.