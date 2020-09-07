الرياضة

ساسي وعيد يغيبان عن مواجهة سموحة

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تأكد غياب فرجاني ساسي، وأحمد عيد، لاعبي الزمالك عن مواجهة الفريق المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة طلائع الجيش.

وأكد الجهاز الإداري للفريق، غياب الثنائي فرجاني ساسي وأحمد عيد عن مباراة سموحة للإيقاف، في الوقت الذي تشهد نفس المواجهة انتهاء فترة الإيقاف الموقعة على إمام عاشور، ليكون اللاعب جاهزا للمشاركة بحسب وجهة نظر المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة ساسي وعيد يغيبان عن مواجهة سموحة.

تأكد غياب فرجاني ساسي وأحمد عيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مواجهة طلائع الجيش.

وبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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