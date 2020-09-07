هدرسفيلد تاون يعلن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز رسميا

أعلن نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي اليوم "الاثنين"، انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز دون الكشف عن قيمة العقد، بعد فترتي إعارة قضاهما الدولي المصري في النادي الأهلي.
وعلق لاي برومبي مدير الكرة بنادي هادرسفيلد على صفقة بيع صبحي - وفق بيان نشره النادي الإنجليزي على موقعه الرسمي - قائلا "حاولنا احترام طموحات رمضان.. ونحن سعداء بالتوصل لترتيب ناسب كلا الطرفين".
وأضاف مسئول نادي هادرسفيلد "نتوجه بالشكر لنادي بيراميدز الذي أظهر احترافية للغاية في التعامل طوال عملية التفاوض لإبرام الصفقة، والجميع في هادرسفيلد تاون يتمنى لرمضان أطيب الأمنيات بالنسبة للمستقبل".
في السياق ذاته، ذكر نادي بيراميدز في تغريدة نشرها اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن "رمضان صبحي في بيراميدز! تمت المهمة بنجاح"، بالإضافة لنشر صور وصول لاعب الجناح الجديد بالفريق إلى استاد "الدفاع الجوي" بانتظار التقديم الرسمي للصفقة.
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