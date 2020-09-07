الصمت ورقم 1.. رمضان صبحي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الأهلي بصورة جلسة تقديمه مع بيراميدز

نفى رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز أنه حاول استفزاز جماهير النادى الأهلى من خلال الصورة التى صورها خلال جلسة تقديمه إلى وسائل الإعلام.

وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام ان هذه الحركة فعلها من قبل فى مباريات كثيرة منها كأس الأمم الأفريقية التى توج بها منتخب مصر الاوليمبى.

واستفزت إشارات رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز الجديد، جماهير ناديه السابق الأهلي .

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وظهر رمضان، في فيديو تقديم صفقته مع بيراميدز، بعدة إشارات أثارت المزيد من غضب جماهير فريقه السابق، بعدما أشار بـ"الصمت"، و"رقم 1"، الذي كان يكرره مع الأهلي.

وظهر رمضان، بقناع المسلسل العالمي (لا كاسا دي بابل) في صور تقديمه مع بيراميدز.

وكان رمضان صبحي، رفض البقاء مع الأهلي وقرر الرحيل إلى بيراميدز، بعد نهاية إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

وأعلن بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي حتى 2025.