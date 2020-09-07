ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد

تعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز . ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج ابن النادى وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى : - ‏يا أهل الله

ممكن حد يصحيني لما رمضان صبحي ابن النادي يجهش بالبكاء. - ‏هو مش كان اسمه الأسيوطي سابقا !!

انت اللي قولت مش أنا ولازم تستحمل سف كتير الفتره الجايه ،،،

الـ100 مليون جنيه مش ببلاش يا ابن النادي . اقرأ ايضا : Advertisements

- ‏عايز أعرف هاتعمل مؤتمرك الصحفي امتى يا ابن النادي

وامتى هاتجهش بالبكاء

وأفهم من كده إنك يا إما في بيراميدز يا إما بلاش. - ‏ما عدتش في حاجة اسمها ابن النادي دلوقتي فين ما تكون الفلوس أنا ابنها . - ‏لما هرجع هرجع على الكبير اللى هو النادي الأهلي

مش الأسيوطي سابقا مع احترامي !!!

محدش يصدق اي كلام في الزمن دا

‎#رمضان_صبحي



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