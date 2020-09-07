شاهد.. بيراميدز يقلد أرسنال في فيديو تقديم رمضان صبحي

قلد نادي بيراميدز، نادي أرسنال الإنجليزي، في طريقة تقديم اللاعبين الجدد؛ بمقطع فيديو للاعبه الجديد رمضان صبحي.
وقدم نادي بيراميدز لاعبه رمضان صبحى بفيديو، قبل حضوره مؤتمرا صحفيا للرد على أسئلة الإعلاميين.
وفي فيديو تقديم رمضان صبحي، ظهر رباعي الفريق عبدالله السعيد، وأحمد الشناوي، وعلي جبر، وعمر جابر، وهم يتحدثون في مكالمة بالفيديو، وهم يقولون "أنا سمعت أنه قرب يمضي"، وأشياء من هذا القبيل الخاصة باقتراب انضمام صفقة جديدة لفريقهم، قبل أن يظهر رمضان صبحي في المحادثة ويعلن انضمامه لنادي بيراميدز.
ولكن الحقيقة أن مسئولي رمضان صبحي استخدموا نفس فكرة تقديم جابرييل ماجاليس، لاعب أرسنال الجديد قبل أقل من أسبوع، فالأمر بدأ بمحادثة بالفيديو بين ديفيد لويز وويليان، واللذين أشارا إلى سماعهما عن اقتراب انضمام لاعب برازيلي آخر لهما في الفريق، ليظهر جابرييل لإعلان انضمامه للفريق.
يذكر أن رمضان صبحي انتقل لـ بيراميدز بعقد يمتد لـ 5 سنوات.
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