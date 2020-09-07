بيراميدز: رغبة رمضان صبحي حسمت انتقاله للفريق.. وعرضنا كان الأقل

أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، أن رغبة اللاعب هي من حسمت انتقاله لصفوف الفريق.

وقال بسيوني في مؤتمر تقديم رمضان:" عرضنا كان الأقل من بين الفرق الراغبة في ضم صبحي، لكن رغبته حسمت انتقاله لـ بيراميدز. وأضاف:" الاتفاق تم في أقل من 72 ساعة، ولن نعلن عن التفاصيل المادية للصفقة.

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