رمضان صبحي لـ دوت الخليج: سبت الأهلي بمزاجي ونسايبي ملهمش علاقة

أكد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، أنه الذي اختار الانضمام إلى بيراميدز ولم يتدخل أحد فى قراره.

وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديمه لوسائل الإعلام ردا على دوت الخليج، أن الكابتن إكرامى ونجله شريف إكرام لم يتدخلا نهائيا فى قراره ، ومن معه دليل عليه إظهاره لوسائل الإعلام فورا.