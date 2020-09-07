أكد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، أنه الذي اختار الانضمام إلى بيراميدز ولم يتدخل أحد فى قراره.
وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديمه لوسائل الإعلام ردا على دوت الخليج، أن الكابتن إكرامى ونجله شريف إكرام لم يتدخلا نهائيا فى قراره ، ومن معه دليل عليه إظهاره لوسائل الإعلام فورا.
وأضاف رمضان صبحي لاعب ناجى بيراميدز، إنه فضل الانتقال إلى نادى بيراميدز بسبب الطموح الكبير الذى يمتلكه النادى.
وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المعقد لتقديمه لوسائل الإعلام أن عملية ضمه استغرقت ٣ أيام فقط وتحديدا من ٩ إلى ١٢ أغسطس الماضى وأن انضمامه إلى بيراميدز احتراف ومن حقه البحث عن مصلحته.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رمضان صبحي لـ دوت الخليج: سبت الأهلي بمزاجي ونسايبي ملهمش علاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.