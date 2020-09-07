نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صدام بين كومان وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية ألمانية أنه من المحتمل وجود صدام مرتقب ويلوح في الأفق بين إدارة برشلونة الإسباني والهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن رونالد كومان طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الصحيفة الألمانية أن إدارة برشلونة تفضل التعاقد مع نجم الفريق السابق الإسباني تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الذي قرر الرحيل عن الفريق البافاري في الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن أدارة البلوجرانا حاولت الضغط على كومان من أجل إقناعه بالتعاقد مع ألكانتارا بدلاً من التعاقد مع فينالدوم.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ألكانتارا ينتهي عقده في الصيف المقبل ويعتبر مطمعاً لعدة أندية على رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين كما أن فينالدوم ينتهي عقده مع ليفربول في 2021 ولم يجدد عقده حتى الآن.