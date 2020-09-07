نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يفوز على الحمام بثلاثية وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق فاركو، بقيادة أحمد عاشور، الفوز على نظيره، فريق الحمام، بقيادة سمير سعد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الإثنين ، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثاني.

سجل علي بهيج وحسن جمعه ووحيد محسن، أهداف الفريق السكندري.

وسبق لفريق الحمام، خوض مبارتان وديتان، عقب العودة من فترة الراحة الإجبارية، حقق خلالهم الفوز على مركز شباب برج العرب بسبعة أهداف نظيفة، وخسر من بني سويف، بهدفين مقابل هدف.

كما لعب فاركو، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مع حرس الحدود 1-1، وتغلب على الترسانة 1-0، وسيراميكا 1-0، وتعادل مؤخرا مع بني سويف، بهدف لكل منهما، بملعب برج العرب الفرعي.

