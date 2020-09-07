نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن تعاقد نادي ألميريا الإسباني مع لاعب جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الكروي المقبل 2020 / 2021.

وأعلن "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تعاقد نادي ألميريا الإسباني بشكل رسمي مع اللاعب مانو مورلانيس لاعب وسط فريق فياريال الإسباني على سبيل الإعارة مع إمكانية شراء عقده.

Advertisements

ونشر "آل الشيخ" فيديو تقديم اللاعب الجديد لنادي ألميريا الإسباني وعلق عليه: "مانو مورلانيس ينضم لكتيبة الأسود!، لاعب خط وسط ألميريا الجديد قادم من نادي فياريال الإسباني على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء".

ويسعي تركي آل الشيخ لتدعيم صفوف فريق ألميريا الإسباني بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الإسباني الممتاز في الموسم الجديد.

وكان نادي ألميريا قريبا من الصعود للدوري الإسباني الممتاز في الموسم المنقضي ولكن خسر أمام فريق جيرونا في الدور نصف النهائي لملحق الصعود لليجا الإسبانية ليتأجل الحلم للموسم المقبل.