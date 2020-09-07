نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحسم ودية الترسانة والنجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، مباراة فريق الترسانة، مع ضيفه، النجوم، بهدف لكل منهما، خلال المواجهة الودية، التي أقيمت، بملعب الترسانة، ضمن استعدادات الفريقين لعودة دوري القسم الثاني.

تقدم الترسانة عن طريق لاعبه طارق وطني، وعاد النجوم للمباراة عن طريق لاعبه الشاب محمود صابر.

ويستعد الفريقين لاستئناف دوري القسم الثاني فى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيخرج الشواكيش لملاقاة بتروجيت، بينما سيخرج النجوم لملاقاة جمهورية شبين.

وخاض الترسانة، مؤخراً، العديد من المواجهات الودية، حيث تغلب على سبورتنج 3-1، وخسر من فاركو 0-1، وتعادل مع اتحاد الشرطة 2-2، وتغلب على تليفونات بني سويف 2-1.

كما لعب النجوم، عدد من اللقاءات الودية، حيث تعادل مؤخرا مع الإعلاميين بهدف لكل منهما، ويستعد النجوم لملاقاة النصر الخميس المقبل وديا على ملعب النصر.

